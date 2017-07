Inter, Borja Valero: "Mai alla Juve, Vecino forte e inarrestabile"

Borja Valero è all'Inter da due settimane ma parla già da leader: "Di sicuro l'anno scorso qualcosa non ha funzionato: con tutta la qualità che aveva questa squadra, è arrivata solo settima. Se mi hanno preso è anche perché posso dare una grossa mano fuori dal campo, si inizia a vincere nello spogliatoio e in allenamento. Contro lo Schalke 04 ho avuto buone sensazioni".



Il centrocampista spagnolo, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, parla così di Spalletti: "Molto disponibile e simpatico, lo si vede anche dall'esterno. Ma quando le cose non vanno bene, si fa sentire: proprio quel che serve". All'Inter potrebbe seguirlo Vecino: "Forte, con ampi margini di miglioramento. Palla al piede difficile fermarlo e ha gran tiro".



A proposito di Fiorentina, Borja Valero chiarisce un concetto: "Non sarei mai andato alla Juventus, so cosa significa per un tifoso viola. Con il mio ex club si era rotto qualcosa già all'inizio della scorsa stagione. Bernardeschi? Ognuno fa quel che vuole. I bianconeri sono forti ma non imbattibili".