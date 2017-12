Inter, bond da 300 milioni per rifinanziare il debito

Dopo le voci dei giorni scorsi, arriva anche la conferma ufficiale: con una nota sul sito, l'Inter ha comunicato l'offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore di 300 milioni con scadenza 2022 per rifinanziare il debito con Goldman Sachs contratto ai tempi della proprietà Thohir.



Il bond sarà usato per rimborsare l’indebitamento finanziario, rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine, per i bisogni aziendali generali (quindi contante in cassa) e per pagare gli oneri e le spese riguardanti l’offerta delle obbligazioni. In questo modo Suning si garantisce una più facile estinzione del debito contratto nel 2015 (208 milioni di euro) con Goldman Sachs, che tra l'altro compare (assieme ad Ubi Banca) come coordinatore di questo nuovo bond a garanzia della fiducia che la banca americana mette nei vertici della società nerazzurra.



Come riporta Calcio & Finanza, al 30 giugno 2017 l’Inter aveva debiti (compresi quelli verso società di calcio e fornitori) per complessivi 637 milioni, in aumento rispetto ai 488 milioni del 30 giugno 2016 a causa dei prestiti erogati al club dall’azionista di maggioranza Suining, che al 30 giugno 2017 erano pari a 221 milioni circa rispetto ai 40 milioni del 30 giugno 2016.