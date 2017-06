Inter, Bolingbroke: "Senza trofei, sarà un fallimento"

Michael Bolingbroke afferma che l'Inter punta a tornare in attivo a partire dal 2019. Il CEO nerazzurro, in un'intervista a Bloomberg, ha spiegato le direttive Suning: "Mi hanno detto che vogliono tornare fissi in Champions League ma anche produrre soldi. Il business plan prevede che torneremo in attivo tre anni dopo l'acquisto del club. Cosa potevo dire? Ottimo!".



Bolingbroke ha spiegato cos'ha portato il gruppo cinese nell'Inter: "Abbiamo un'opportunità che prima non potevamo avere, con la loro capacità di penetrare il mercato cinese. Possono portare anche accordi per 20 milioni a stagione". Questo, sempre rispettando i paletti Uefa: "Non è che Suning possa diventare di colpo lo sponsor elettronico Inter per 100 milioni, ma nulla vieta che trovino sponsor".



Alla fine, però, conterà solo una cosa: "Senza trofei, sarebbe un fallimento".