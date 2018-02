Inter-Benevento, Mastella: "Arbitraggio ignobile e scandaloso"

"L'arbitraggio di Pairetto di ieri sera a San Siro è stato davvero ignobile e scandaloso. Non è più possibile tollerare simili ingiustizie, né è possibile continuare ad assistere a un utilizzo del Var così 'disinvoltamente' avverso alle squadre meno blasonate''. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in una nota riportata dall'Ansa, commenta la direzione di gara nella quale la squadra sannita è stata sconfitta per due reti a zero dall'Inter.



A parere di Mastella ''se il calcio è questo francamente è meglio che la Serie A se la giochino solo le squadre di proprietà dei cinesi, degli americani e dei canadesi e che le altre società partecipino ad un altro campionato" conclude il sindaco del capoluogo sannita.