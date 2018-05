Inter, Ausilio: "Suning ambiziosa anche senza Champions"

Piero Ausilio parla in esclusiva ai microfoni di Premium prima di ricevere il premio Maestrelli ("Mi riempie di orgoglio e mi fa piacere") affrontando numerosi temi relativi al presente e al futuro dell'Inter.



Si parte, inevitabilmente, dalla lotta Champions: "Con la Lazio sarà una finale? Solo se facciamo il nostro dovere col Sassuolo. Il 20 maggio è ancora lontano, dobbiamo ragionare gara dopo gara e l’abbiamo fatto molto bene a Udine. Ora pensiamo solo al Sassuolo, poi se le cose andranno come vogliamo, ci concentreremo sull’ultima partita" mette in guardia il direttore sportivo nerazzurro.



Non ci sono rimpianti per il campionato nonostante l'Inter sia stata per diverse settimane davanti a tutti: "No, per quanto riguarda noi gli obiettivi erano chiari. Sapevamo che avremmo fatto una stagione di rilancio ma non va dimenticato che il progetto di Spalletti è iniziato solo a luglio, abbiamo inserito qualche nuovo giocatore e poi siamo ripartiti con un gruppo che era simile a quello degli scorsi anni. Fin da subito abbiamo ottenuto dei risultati ma non vuol dire che la crescita si arresti a novembre perché si è primi in classifica".



"Noi sapevamo che l’obiettivo finale era quello di tornare in Champions. È stato un campionato di alti e di qualche basso e io sono convinto che questa Inter sia migliore rispetto a quella di ottobre o novembre, quando eravamo nei primi posti. Questa cosa farà sorridere ma è così ed è una valutazione che condivide anche il mister".



"Adesso l’Inter è una squadra matura - prosegue Ausilio - e consapevole e che è cresciuta molto. Gli altri progetti sono partiti qualche anno fa, il nostro solo da un anno e siamo convinti che sarà sempre meglio. Spalletti a due giornate dalla fine ha già fatto meglio degli scorsi anni? Per voi conta il piazzamento finale ma per noi conta la crescita. Possiamo migliorare ancora, infatti abbiamo già fatto qualcosa per la prossima stagione e ci faremo trovare preparati. Faremo di tutto per essere competitivi in campionato e in Champions League se dovessimo qualificarci, se non riusciremo ad arrivare quarti faremo tutto quello che possiamo fare per i nostri tifosi, per essere ancora competitivi".



La conquista della qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie sembra fondamentale non solo dal punto di vista sportivo: "La Champions qualcosa in più porta dal punto di vista economico. Ma non cambierebbe niente dal punto di vista tecnico. L’ambizione di Suning rimarrebbe la stessa. Poi è normale che la Champions qualche milione di euro lo sposta. L’Inter che è nata vuole durare nel tempo, non fare solo una stagione: vogliamo fare qualcosa di importante. Quest’annata resta positiva e può diventare ottima in caso di quarto posto ma è un grande punto di partenza anche per i prossimi anni".