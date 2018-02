Inter, Ausilio: "Spalletti voleva solo dare un segnale"

"Consiglierei al presidente di creare una terza squadra, quella virtuale da far allenare ai dirigenti. Prenderemo provvedimenti fra di noi, ne parlerò col presidente. Perché poi dentro lo spogliatoio ci sono io. Siamo terzi e si parla di rivoluzione. Se scrivete dei nomi, vuol dire che qualcuno ve li dice…". Luciano Spalletti aveva animato la vigilia di Genoa-Inter con queste parole al veleno.



L'indomani arriva la replica di Piero Ausilio nell'intervista esclusiva a Premium Sport. "Io di mercato non parlo e il patentino da allenatore non ce l’ho. Al di là degli scherzi, penso che il mister abbia giustamente voluto dare valore a questo gruppo. È ora di finirla di parlare di mercato che è finito il 31 gennaio ed è giusto ora dare i giusti meriti a una squadra che sta facendo bene. Al momento i punti sono sufficienti per entrare in Champions e dobbiamo continuare così".



"I panni in casa Inter sono pulitissimi, Spalletti ha voluto dare un segnale sul valore della squadra e dei suoi giocatori. Noi come società abbiamo sempre sostenuto tutti i giocatori, come Eder al quale, quando non giocava, abbiamo proposto il rinnovo, perché presentarsi ora dopo i due gol sarebbe stato ridicolo. Eder non è mai stato sul mercato e quando si parlava di attaccanti al massimo era per prenderne uno in più".



"reoccupati per l’infortunio di Icardi? La prossima settimana dovrebbe essere quella del suo rientro. Sta lavorando molto, lui è sempre molto generoso ma mancano ancora tante gare e non abbiamo voluto correre rischi. Clausola raddoppiata per Icardi? Con Mauro non ci sono problemi, il contratto è stato rinnovato da poco ma c’è anche voglia da parte sua e da parte nostra di vedersi per capire di modificare qualcosa e se ci sono le condizioni di fare qualcosa di diverso. Non c’è fretta ma non c’è stata nessuna richiesta particolare. C’è il piacere reciproco di proseguire insieme e quando sarà il momento di fare qualcosa la faremo senza farlo sapere a nessuno".