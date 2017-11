Inter, Ausilio: "Spalletti ambizioso come Mou. Vidal? Non illudiamo i tifosi"

Perfezionista, ambizioso e integrato nella realtà Inter. Piero Ausilio racconta così i primi mesi nerazzurri di Luciano Spalletti: "Sembra qui da tanti anni: per dire, controlla anche il taglio dell'erba dei campi di allenamento e abbiamo appena inserito nello staff un dietista su sua indicazione" le parole a Tuttosport.



Il ds dell'Inter continua: "Luciano non è un integralista, pensa si possa arrivare al risultato in modi diversi. La squadra è compatta e ha la cazzimma. Per lui i giocatori che allena sono veramente i migliori al mondo, infatti ci ha chiesto di non vendere nessuno a gennaio". Come Mourinho, quindi? "Trovo similitudini nell'ambizione, di volere alzare l'asticella. Non parliamo ancora di rinnovo ma solo perché, quando si sta bene insieme, l'ultima problema è capire quanto tempo bisogna continuare".



Si vira sul mercato: "Con Sabatini ci completiamo, c'è un buon rapporto: su dieci giocatori che mi apprezzo, nove piacciono anche a lui e viceversa". E allora via con i nomi: Ramires? "Non si discute tecnicamente ma dipende da Suning capire cosa è meglio sia per noi che per lo Jiangsu" risponde Ausilio che invece sembra chiudere per Vidal: "Non è giusto illudere i tifosi. A gennaio nessuna operazione in entrata se non esce prima un giocatore dello stesso peso economico, abbiamo già presentato all'Uefa un piano che seguiremo. Ma abbiamo già forti centrocampisti, Vecino diventerà un top player". Infine, la parola tabù ad Appiano: "Vietato nominare lo scudetto".