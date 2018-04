Inter, Ausilio: "Sabatini? Spiazzato dai tempi"

Non è stato esattamente un fulmine a ciel sereno e Piero Ausilio non approfondisce le motivazioni che hanno portato al divorzio tra Walter Sabatini e Suning, ma in qualche modo anche lui, che pure lavorava fianco a fianco col direttore tecnico, in qualche modo, si è stupito: "A me dispiace - spiega il d.s. dell'Inter a Premium - Con lui avevo un buon rapporto, eravamo amici già prima che arrivasse. Qualcosa mi aveva accennato, ma sono rimasto spiazzato dai tempi, pensavo si potesse arrivare fino a fine stagione e poi valutare".



"Noi siamo molto contenti del lavoro di Spalletti che va al di là delle valutazioni delle singole partite, vediamo quanto tempo e quanta qualità ci mettono lui e il suo staff. Spalletti è il presente e il futuro dell'Inter. Icardi rinnova con la clausola a 180 milioni? Non ci sono cifre, né incontri previsti. A fine stagione affronteremo la cosa. Il breve per noi può significare essere uno o due mesi. Quando ci sarà l'occasione, ci confronteremo. Icardi ha un contratto per altri tre anni, ha già fatto tre rinnovi, sa che la società è sempre attenta, siamo contenti di averlo con noi".