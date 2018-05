Inter, Ausilio: "Orsato ha sbagliato, penso vada ammesso"

Le ferite di Inter-Juve sono ancora aperte e Piero Ausilio, pur ribadendo più volte di non volerne parlare, finisce per farlo. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"Dobbiamo dimenticare in fretta quello che è successo contro la Juventus, quello che c’era da dire l’abbiamo detto e comunque rimane la grande prestazione della squadra. Hanno parlato l'amministratore delegato (Antonello, n.d.r.) e il nostro presidente storico (Moratti, n.d.r.). Per me è più che sufficiente. Sono all'Inter da tanti anni, quello che ho visto posso solo ricordarlo (sorride, n.d.r.)".



"A me interessa il presente da ds, voglio essere concentrato sugli obiettivi di oggi. Abbiamo uno stile Inter che ci contraddistingue da tutto e da tutti: Orsato è un ottimo arbitro, ha semplicemente sbagliato come possono sbagliare giocatori e allenatori, ha sbagliato in modo importante una partita e penso che vada ammesso. Cosa significavano le lacrime di Icardi? Tristezza e dispiacere per un risultato che è venuto a mancare negli ultimi minuti, null’altro".