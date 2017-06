Inter, Ausilio: "Mi sono già chiarito con la società, è tutto a posto"

Prima della partita con la Lazio il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Premium Sport e ha chiarito che con la società non ci sono problemi dopo le parole pronunciate nei giorni scorsi che tanto avevano fatto discutere. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.



"Non mi aspettavo che uscissero le mie parole? Si è detto tanto su queste cose. Ero in un contesto particolare che pochi hanno messo in risalto, davanti a studenti di giurisprudenza, diversi dagli interlocutori classici del mondo del calcio. Ho dovuto spiegare a loro delle cose in maniera diversa, più precisa e dettagliata. Non è stato bello che siano uscite ma ho già parlato con la società e mi sono chiarito, per me quelle parole sono il passato, è tutto a posto. Ora dobbiamo solo pensare al futuro anche attraverso queste ultime partite, vogliamo valutare gli atteggiamenti di tutti e in base a questo cercheremo di costruire una squadra migliore. Le reazioni sono state principalmente giornalistiche ma a me interessa quello che mi sono detto con la società. Non voglio più tornare su quelle parole".



"Ho detto che il prossimo allenatore sarà italiano? Io ho solo detto quelle che dovranno essere le caratteristiche del prossimo allenatore. Poi io non ho fatto nomi, ho solo citato sette squadre, ne hanno riportate solo 4. Le caratteristiche devono essere ben chiare, al di là della nazionalità, deve conoscere molto bene il calcio italiano, deve conoscere i nostri calciatori e deve sapere dove dobbiamo migliorare. Abbiamo delle idee in testa e cercheremo di fare la scelta migliore. Il tweet di Gabigol in cui dice che in pochi sanno la verità? In passato qualche giocatore è stato punito perché ha fatto un uso sbagliato sui social. In questo caso specifico invece quella frase non può essere oggetto di una punizione”.