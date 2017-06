Inter, Ausilio: "Il Milan mi voleva? Ma io non ci andrei mai"

C'è ancora l'obiettivo Europa League da inseguire, ma l'Inter è già proiettata nel futuro. Ecco le parole di Ausilio a Premium Sport.



"La stima nei confronti di Pioli non è mai mancata e non manca tuttora, poi alla fine tireremo le somme, ma lo faremo considerando tutta la stagione, non solo le ultime partite".



"Nainggolan? Non pensa esista qualcuno a cui non piaccia. È un giocatore della Roma, quindi per il momento riguarda altri direttori, non quello dell’Inter. Samir? Ci piace, ma non gioca da un mese, lo stavamo seguendo perché è un giocatore interessante: abbiamo avuto buone relazioni su di lui, ma purtroppo si è infortunato. Ma non è stata intavolata alcuna trattativa con nessun giocatore".



"Oriali? Quando sono stato rinnovato ho messo in preventivo l’ipotesi di allargare il management: ho dato delle idee, ma non sui nomi: sulle competenze. Non spetta però a me scegliere, lo farà la società. Se il Milan ha pensato a me? Non mi risulta, ma avrei sicuramente risposto di no: dopo 30 anni di Inter, non andrei mai al Milan"