Inter, Ausilio: "Icardi e Spalletti sono due punti fermi"

Se i tifosi dell'Inter hanno probabilmente esultato per la sconfitta della Juventus contro il Napoli che può pregiudicare la volata verso il settimo scudetto di fila dei bianconeri, Piero Ausilio avrebbe forse preferito che la gara fosse finita 0-0, perché sabato sera a San Siro la squadra di Allegri verrà con un solo risultato a disposizione: la vittoria.

"Se sarà decisiva questa sfida o quella con la Lazio per andare in Champions? Con la Juve perchè è la prima che arriva, ma io credo che le partite decisive saranno quattro - ha detto il ds nerazzurro a Radio anch'io sport - La Champions è il nostro obiettivo di inizio stagione, abbiamo migliorato di dieci punti rispetto all'anno scorso e ne abbiamo recuperati 20 alla Roma. La nostra è una stagione positiva, per renderla bellissima serve qualificarsi alla Champions. Ci aspettiamo una Juve forte come al solito. Difficilmente sbaglia due gare consecutive. Sono forti, solidi, ci aspettiamo una squadra determinata a dimostrare di poter vincere il campionato. Anche l'Inter però sarà determinata e cercherà di fare una grande partita come ha sempre fatto con le big",

"La Champions non è fondamentale per i rinnovi di Icardi e Perisic - continua Ausilio - Ogni tanto bisogna precisare delle cose che per noi sono chiare e già decise: Spalletti è il nostro presente e con lui vorremmo costruire un futuro ben più lungo di quello che il contratto prevede. Lo stesso vale per Icardi, che di anni di contratto ne ha ancora tre: con questo ragazzo abbiamo già fatto tre rinnovi, ci siederemo per trovare una soluzione. È giusto dare meriti e riconoscimenti a un ragazzo che tutti gli anni ormai non ci meraviglia più per la prestazioni che offre. Sono due punti fermi del presente e del futuro".

E a proposito di futuro e di mercato Ausilio ha dichiarato: "Cedere un big per il Fair Play Finanziario? È un problema che ci sarà sempre quello del Fair Play Finanziario, una cosa che andrebbe specificata è che bisogna fare 0 a 0 tra costi e ricavi. Io spero di farcela sacrificando qualche ragazzo giovane con la possibilità di ricomprarlo in futuro. L'anno scorso non abbiamo sacrificato nessun giocatore importante, ricorderete l'offerta dello United per Perisic".

"Asamoah? Di mercato ne parleremo dal 21 di maggio in poi, a maggior ragione di un giocatore che è della Juventus, anche se a fine contratto. Non abbiamo preso in esame l'ipotesi, vedremo più avanti", ha svicolato Ausilio, che ha parlato di Cancelo: "È parte del nostro programma futuro, al momento del suo arrrivo ci siamo imposti attraverso un'opzione se decidere di riscattarlo. È un giocatore cresciuto molto con il lavoro di Spalletti. Sta facendo bene, siamo strasoddisfatti, ma andranno fatte delle valutazioni economiche e non tecniche che potremo fare a campionato finito. Il ragazzo ha un contratto con noi, la decisione spetta all'Inter".