Inter, Ausilio: "Comunicato chiaro, preso il tempo necessario"

Prima di Inter-Crotone, a Premium Sport il ds nerazzurro Ausilio ha cercato di fare chiarezza nel caso: “Il comunicato è chiaro: si è detto tanto in questi giorni, in realtà si sono fatte cose molto normali, cose che fanno tante società quando c’è da scegliere un allenatore. Figuratevi in una società importante come l’Inter". Sul "casting": "Si sono viste tre persone, non 15-20, ma ogni tanto quando si parla dell’Inter si fa un po’ di cinema".



Da fuori, l'Inter sembra divisa: "Non è così ma non possiamo stare tutti i giorni a smentire qualcosa: qui la gestione è seria, c’è una proprietà che si è appena insediata e c’è bisogno che ognuno si ambienti. I problemi ci sono stati, infatti abbiamo cambiato allenatore, ma vi posso assicurare che c’è tutta la volontà di fare bene. La proprietà è cinese, geograficamente lontana, ma è in realtà molto vicina alla squadra".



Rifarebbe quelle dichiarazioni di appoggio totale a De Boer poco prima della partita che l’ha portato all’esonero? "Certo. Purtroppo poi è arrivato l’ennesimo risultato negativo e abbiamo fatto un’analisi più profonda, che ci ha portato a cambiare. Ma io difenderò tutti gli allenatori dell’Inter fino all’ultimo loro minuto sulla nostra panchina". L’influenza di Kia? "Mi viene da ridere. È una persona che conosco da più di dieci anni: lui fa l’agente, se poi ha rapporti con Suning per me non è un problema. All’Inter è solo l’agente di Joao Mario, non mi sembra che abbia fatto tutte queste operazioni con noi. Non sarà nemmeno l’agente del nostro prossimo allenatore".