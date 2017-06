Inter-Atalanta, Petagna e Gomez "salutano" Gagliardini

Inter-Atalanta sarà una partita molto importante per Roberto Gagliarini, la prima contro la sua ex squadra dopo il passaggio a Milano a gennaio. Ma due amici ed ex compagni come Andrea Petagna e Alejandro Gomez gli stanno preparando una bella accoglienza... Su Instagram, il centrocampista dell'Inter ha pubblicizzato la sua pagina Facebook e i due atalantini gli hanno scritto, ovviamente scherzando: "Ammazzati" e "Devi essere presente, che c***o devi fare".