Inter, Asamoah: "Juve, potevo restare. Non penso a CR7"

Un video di presentazione piuttosto fantasioso lo ha introdotto nel mondo Inter: Kwadwo Asamoah si è riscoperto paroliere per l’occasione, giocando col suo nome di battesimo. Kwadwo, appunto.





Dopo l’esordio sui social, il jolly ghanese si è presentato alla stampa. Inevitabile parlare del passato più recente, la Juve con cui ha vinto sei scudetti: “C’era possibilità di rimanere ma ho scelto questa maglia e la squadra ha scelto me, sono contento di vivere questa nuova esperienza e voglio fare cose importanti”. Questione di stimoli, dunque, e di feeling. Innanzitutto con l’ambiente. L’impatto è stato positivo: “Questa squadra ha tutto per fare meglio, giocatori, staff, tutto quello che ho visto, possiamo fare cose importanti – il commento del 29enne -. Ammetto che è stato difficile lasciare Torino: mi hanno convinto il progetto della nuova squadra, le parole del d.s. Ausilio e di Spalletti. C'è la voglia di fare cose importanti, di migliorare rispetto alle passate stagioni".



Excited about my new journey. God is the reason.@Inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/YMzwAYxUXz — Kwadwo Asamoah (@Asabob20) 10 luglio 2018

L’ex Juve si porta appresso un bagaglio di grande esperienza nell’Europa che conta, lariconquistata dall’Inter. In questo dovrà essere una guida: “Competizione sempre difficile, mai facile, qualsiasi squadra che affronti è una delle migliori in Europa, siamo qui per lavorare e fare bene, in Europa è diverso dal campionato, lavoriamo per andare più avanti possibile”.Non si sbilancia, infine, sulla possibilità di dover marcarequando affronterà la “sua” Juve: “Non ho nemmeno pensato a questa cosa, sono qui per giocare, lavorare e aiutare la mia squadra, non penso di giocare contro un giocatore o una squadra, non si può pensare così se vuoi fare bene in campionato”, le sue parole.