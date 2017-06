Inter, arriva Gabigol: "A presto Brasile"

Chegou a hora de partir! A presto Brasile!! pic.twitter.com/k8fx14VBbF — Gabriel Barbosa (@gabigol) 16 settembre 2016

In casa Inter non è certo un momento facile vista la clamorosa e inaspettata sconfitta in Europa League contro gli israeliani dell'Hapoel Be'er Sheva, ma i tifosi interisti possono comunque provare a trovare una ragione per sorridere: Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol, sta finalmente per sbarcare a Milano. Il giovane talento brasiliano ha twittato, nella notte italiana, mentre era in aeroporto in procinto di lasciare il Brasile per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro: "E' il momento di partire, a presto Brasile!" ha cinguettato il nuovo attaccante dell'Inter.

Dopo aver concluso le ultime pratiche burocratiche legate al permesso di soggiorno, l'oro olimpico di Rio de Janeiro sabato dovrebbe svolgere il primo allenamento ad Appiano Gentile, mentre domenica dovrebbe essere presentato ai suoi nuovi tifosi prima della partita contro la Juventus, alla quale assisterà dalla tribuna di San Siro. Possibile l'esordio già tra una settimana in casa contro il Bologna.

Su Facebook un video per il Santos

Poco dopo il tweet dall'aeroporto, Gabigol ha pubblicato anche un video di addio dedicato al Santos, la squadra dove è cresciuto: "Il primo capitolo della mia storia è stato scritto - si legge nel post su Facebook - Grazie di tutto Santos, è ora di scrivere nuove pagine...". Un messaggio seguito da un video di quasi 8 minuti, che raccoglie oltre tre anni di prodezze con la maglia del Peixe.