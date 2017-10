Inter, approvato il bilancio: +33% di fatturato

L'assemblea dei soci dell'Inter, convocata per stamattina alle 11 in un albergo del centro di Milano, ha approvato il bilancio al 30 giugno 2017: fatturato sui 318,2 milioni di euro con un rosso (in ulteriore discesa rispetto agli esercizi precedenti) di 24,6 milioni. In attesa dell'approvazione formale dell'UEFA sono comunque rispettati i parametri del fair-play finanziario, con un aumento dei ricavi del 32,7 per cento: per i tifosi nerazzurri arrivano dunque notizie positive, considerando che pian piano il club avrà margini di movimento maggiori sul mercato.



Alessandro Antonello, Amministratore Delegato nerazzurro, ha commentato così: “Grazie alla crescita commerciale abbiamo potuto garantire i risultati positivi dell’anno finanziario 2016/17. Un trend di crescita e sostenibilità che ci accompagna nella strada intrapresa per tornare ai più alti livelli del calcio europeo".



Questa la composizione del ricostituito Consiglio di Amministrazione: Erick Thohir, Handy Purnomo Soetedjo, Nicola Volpi, Alessandro Antonello, Yang Yang, Mi Xin, Zhang Kangyang, Ren Jun, Liu Jun.