Inter, Antonello: "Zhang ti spinge a volare alto. Pronti 150 milioni per San Siro"

"San Siro deve vivere tutti i giorni, non solo la domenica. Le aree hospitality devono passare dal 4% attuale al 14%. La capienza scendere a 60.000 posti. Parliamo di un investimento da circa 150 milioni". In un'intervista al Corriere della Sera Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, svela i piani nerazzurri per il Meazza. Il 5 febbraio è in programma un incontro con il Comune e il Milan: "Siamo avversari in campo, ma collaboriamo fuori. Dobbiamo vedere come proseguire nella gestione dell’impianto".



Il dirigente interista chiarisce quindi le linee guida della società: "A luglio la strategia era chiara: ritorno in Champions nel rispetto del fair play finanziario. Dobbiamo bilanciare la parte tecnica ed economica. La crescita deve essere organica dal punto di vista commerciale per arrivare a una 'destagionalizzazione' dei risultati. È un circolo virtuoso. Il ritorno in Champions produce un ritorno economico e spinge il marchio Inter".



"Suning non è stata mai in una black list. C’è stato un rallentamento - prosegue Antonello-, questo sì, che il governo cinese ha imposto per difendere la propria valuta. Ciò significa più controlli ed è inevitabile un rallentamento. Suning però sta facendo tutti gli investimenti necessari per riportare l’Inter in alto. ll fair play ci sarà per sempre. Il club deve stare in equilibrio. L’Uefa dopo aver imposto alle società il fair play è pronta per un fair play 2.0: più aperto. Questo di oggi limita l’attrazione di nuovi capitali".



L'ad infine rassicura ulteriormente i tifosi: "Zhang Jindong è un uomo grande personalità, leadership e forza. Sposta l’asticella sempre verso l’alto. Ti spinge a sognare, a volare alto. E poi la famiglia Zhang si inserisce nel solco delle grandi dinastie nerazzurre, con Moratti in questo senso c’è una continuità molto forte".