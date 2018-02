Inter, Antonello: "Spalletti ci porterà in Champions"

Il momento difficile dell'Inter, la posizione di Spalletti e il futuro di Mauro Icardi: questo e tanto altro nell'intervista esclusiva del nostro Marco Barzaghi ad Alessandro Antonello. "Non è mai mancata la fiducia in Spalletti, il mister è il nostro condottiero e assieme ai giocatori ci porterà a raggiungere il nostro obiettivo di qualificarci in Champions League. Ora tutti noi, squada, allenatore e società, dobbiamo rimanere uniti per uscire da questo momento di crisi" le parole dell'ad nerazzurro.



Antonello ha anche parlato delle dichiarazioni di Wanda Nara: "Voglio rassicurare tutti, Icardi è una pedina fondamentale del nostro progetto tecnico. Innanzitutto ci auguriamo che possa rientrare il prima possibile in squadra per dare lo stesso contributo che ha dato sinora. Ad ogni modo la penso come Spalletti, penso che a Mauro stia bene la maglia a strisce... non è questo il momento per parlare di certe cose, siamo concentrati per raggiungere l'obiettivo Champions".