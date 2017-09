Inter, Ansaldi saluta su Instagram: "Quest'anno sarà diverso"

Quando un giocatore va via l'ultimo giorno di mercato, probabilmente perché "costretto" dalla società, o comunque scaricato perché non rientrava più nei piani del tecnico, spesso lo fa sbattendo la porta. Con rabbia. Cristian Ansaldi, che all'Inter ha giocato appena un anno e mezzo e che era chiuso nel suo ruolo dai vari D'Ambrosio, Nagatomo, Joao Cancelo e Dalbert, ha scelto il modo più bello per dire addio. Il suo saluto su Instagram ha commosso i tifosi. Ecco il post del giocatore, passato al Torino proprio nelle ultime ore.