Inter, Andreolli: "Dura recuperare dall'infortunio, ma ora sto bene"

Marco Andreolli ha finalmente rivisto il rettangolo verde nell'amichevole disputata dall'Inter contro il Lugano dopo la rottura del tendine d'Achille nel novembre del 2015. "E' stato un buon test per mettere minuti sulle gambe, soprattutto per me. Ho ritrovato il campo dopo tanti mesi. E' stato un periodo lungo, è complicato recuperare da un infortunio così delicato. E' passato tanto tempo ma ora sto bene" sottolinea a Premium Sport il difensore nerazzurro.



"Voglio ringraziare tutto lo staff, tutta la gente che lavora alla Pinetina, i miei compagni e Zanetti. Pupi ha avuto il mio stesso infortunio e mi ha dato tanti consigli nella fase di recupero. Dobbiamo contuare a lavorare e ho bisogno di allenarmi" aggiunge Andreolli.



Capitolo Gabigol: "Se è arrivato qui ha qualità importanti, è giovane e ha bisogno di adattarsi al nostro campionato e di capire quello che gli chiede il mister. Chiusura dedicata alle prospettive dell'Inter: "Dove possiamo arrivare ? Vediamo, se la squadra scende in campo con la mentalità giusta può far male a chiunque. Se manca la cattiveria, si fa fatica con tutti".