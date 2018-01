Inter, adesso è ufficiale: "Benvenuto Rafinha"

Ufficiale il secondo colpo dell'Inter nel mercato di gennaio, dopo Lisandro Lopez arriva Rafinha. Il brasiliano sbarca a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro (più 3 di bonus in caso di qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League). L'ex Barcellona prenderà la maglia numero 8.

In giornata Rafael Alcântara do Nascimento o, come tutti lo conoscono, Rafinha ha svolto le visite mediche: di buon mattino è andato alla clinica Humanitas di Rozzano per poi ottenere l'idoneità al Coni. Il brasiliano è reduce da un doppio intervento al ginocchio destro per un problema al menisco, ma cinque giorni fa era già tornato a giocare nel Barcellona, in coppa del Re contro l'Espanyol.



Il centrocampista era atterrato a Milano intorno alle 19 di domenica sera senza rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti che lo attendevano all'aeroporto di Linate per poi seguire la partita contro la Roma alla televisione (niente San Siro).



"GRANDE SODDISFAZIONE ESSERE QUI"

"Sono davvero molto felice, è una grande soddisfazione arrivare qui. È una tappa importante della mia vita e ho tanta voglia di affrontare questa nuova fase della mia carriera. All'Inter sono passati tanti giocatori importanti, che hanno fatto la storia. Voglio fare del mio meglio e dare tutto per arrivare il più in alto possibile e vincere titoli con questi colori". Sono le prime parole di Rafinha da giocatore nerazzurro, rilasciate a Inter TV. "Cerco sempre di ottenere il massimo, voglio vincere più partite possibili e aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo, la Champions League", ha aggiunto il brasiliano. L'ex Barcellona ritrova anche Mauro Icardi, compagno ai tempi della Cantera del Barcellona: "È sempre bello avere nel gruppo chi parla la tua lingua, conosco anche Mauro, ho giocato con lui. Mi ha dato subito una mano facendomi visitare il Centro Sportivo di Appiano Gentile".