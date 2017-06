Inter, a Zanetti il premio "Leader per sempre"

Anteprima d’eccezione per l’edizione 2017 di Football Leader, il premio organizzato in collaborazione con l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio): lunedì 29 maggio, alle ore 12.00 a Napoli, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, riceverà il premio "Leader per sempre", assegnato dall’Assoallenatori per la sua grande carriera dentro e fuori dal campo.



Il fondatore della Fondazione Pupi sarà premiato da Cosimo Sibilia, vicepresidente della FIGC, e alla conferenza interverrà anche il Direttore della Casa Circondariale di Poggioreale, Antonio Fullone, insieme al quale sarà illustrata l’iniziativa che Football Leader e l’AIAC hanno organizzato il 5 giugno per i detenuti.



Nel corso della conferenza interverranno i referenti della "Carmine Gallo onlus" che illustreranno il progetto a favore delle famiglie dei bambini malati di leucemie e tumori ricoverati al “Santobono Pausillipon” di Napoli. Durante la conferenza sarà inoltre presentata, nei dettagli, la quinta edizione di Football Leader, svelando tutte le iniziative e gli eventi che si alterneranno nei giorni 5, 6 e 7 giugno, oltre ad elencare tutti i premiati e gli ospiti d’onore della kermesse, che gode dei patrocini di FIGC, Lega di serie A, la Lega di Serie B e di Regione Campania, Comune di Napoli e Camera di Commercio.