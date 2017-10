Inter, a Verona per la storia: Spalletti può battere Mourinho

Trovare ulteriori conferme, tenere il passo (o meglio il volo) delle prime della classe e...battere José Mourinho. Luciano Spalletti arriva a Verona per il monday night dell'11esima giornata con gli obiettivi ben fissati in testa e la possibilità di scrivere una pagina della storia nerazzurra: mai infatti dal 1994/95, primo campionato con i tre punti a vittoria, l'Inter ha ottenuto 29 punti dopo 11 giornate. Neanche nell'anno del Triplete griffato Mou, quando ne raccolsero 28 a causa della sconfitta contro la Samp e del pareggio col Bari.

Nel 2010, però, quel bottino era sufficiente per comandare la classifica di Serie A con sette punti di vantaggio sulla Juventus seconda, mentre stasera, anche in caso di vittoria a Verona, l'Inter resterebbe comunque due punti dietro l'inarrestabile Napoli. La formazione dei nerazzurri ormai non è più un mistero, con Spalletti che confermerà lo stesso 11 per la quarta gara in fila. Convocato anche Brozovic.

Per quanto riguarda il Verona, penultimo con sei punti e una sola vittoria in dieci giornate, Pecchia è ancora in piena emergenza per quanto riguarda il reparto arretrato e potrebbe confermare la linea schierata a Bergamo. A centrocampo possibili si va verso le conferme di Fossati e Bessa, ma preme il rientrante Bruno Zuculini, mentre in attacco stavolta Pazzini dovrebbe spuntarla dal primo minuto su Kean.

Probabili formazioni

VERONA (4-4-2): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Heurtaux, Souprayen; Verde, Fossati, Bessa, Fares; Cerci, Pazzini.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.