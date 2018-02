Inter, 8 gare di fila senza vittorie: mai peggio di così

"Sveglia, torniamo a vincere!". La richiesta di San Siro è rimasta inascoltata: i tifosi dell'Inter avevano provato a scuotere la squadra con uno striscione prima della partita, il vantaggio di Eder li aveva illusi, ma col Crotone è arrivato un altro pareggio, il sesto nelle ultime otto partite di campionato.



Aggiunte le deludenti e sempre più snervanti "X" alle due sconfitte, l'Inter ha così eguagliato la sua peggior striscia negativa di partite senza successi in Serie A con otto match di fila a digiuno, non succedeva da maggio 2017, quando si pensava che i nerazzurri avessero toccato il fondo con l'inaspettato declino della squadra allora allenata da Pioli.



Il punto è che, fatta eccezione per 4-5 nuovi, come Skriniar, Vecino, Borja Valero e Dalbert (gli acquisti in campo dal 1' contro il Crotone), i giocatori sono rimasti più o meno gli stessi e così anche i problemi, che neppure un tecnico navigato come Spalletti è riuscito a spazzare via. L'allenatore mette continuamente l'accento sui limiti caratteriali del gruppo e l'involuzione di Perisic va letta in tal senso.



Spalletti ha passato quasi tutta l'estate a convincere Perisic a restare all'Inter, perché non voleva liberarsi di quello che lui considerava un top player: complice un'offerta non adeguata del Manchester United, alla fine il croato è rimasto, è partito alla grande trascinando i nerazzurri anche in testa alla classifica tra gol (7 in 15 partite) e assist per Icardi. Poi è sparito. Quel tiro in tribuna da buona posizione è l'emblema del suo calo vistoso. E di quello dell'Inter. Che guarda caso non vince dal 3 dicembre, giorno della sua tripletta al Chievo.