Inter, 4-2 al Renate in amichevole: in rete Gabigol

La vittoria contro il Torino è servita per riacquisire un po' di serenità, ma, nonostante i 3 punti, l'Inter non può ancora stare tranquilla: c'è un nuovo esame da superare e i giorni a disposizione per prepararlo sono pochi. Domenica i nerazzurri affrontano la Sampdoria con la necessità di tornare l'intera posta in palio. Frank de Boer lo sa bene: il successo contro Mihajlovic potrebbe non essere sufficiente per salvare la panchina. Per questa ragione, i suoi giocatori sono già tornati al lavoro per farsi trovare pronti alla sfida di Marassi.



Lavoro di scarico per chi è stato maggiormento impegnato ieri al Meazza, mentre tutti gli altri sono scesi in campo per un'amichevole contro il Renate, formazione lombarda che milita nel Girone A di Lega Pro. Il risultato finale recita 4-2 in favore dell'Inter, con le reti di Palacio, Gabigol, Jovetic e Perisic. Al termine del match, il giovane brasiliano, acquistato dal Santos, ha pubblicato questo tweet: "Un altro gol in un'altra amichevole: ogni giorno che passa mi sento sempre meglio. Sono verso la strada giusta per poter aiutare I'Inter". Per Gabriel Barbosa si tratta, infatti, della seconda centro in un test amichevole, dopo quella realizzato contro il Lugano.

