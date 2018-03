Inter, 15.000 euro di multa per cori contro i tifosi del Napoli

Nessuna espulsione nella 28.ma giornata di serie A ma comunque cinque squalificati per l'ammonizione sotto diffida: sono Daniele De Rossi (Roma), Karol Linetty (Sampdoria), Lorenzo Del Pinto (Benevento), Federico Peluso e Antonino Ragusa (Sassuolo).



Nel comunicato del Giudice Sportivo anche gli strasichi del confronto tra tifosi in Inter-Napoli: la società nerazzurra è stata sanzionata di 15.000 euro per "avere i suoi sostenitori assiepati al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; recidiva specifica".



Inter e Napoli, inoltre, hanno preso anche rispettivamente 4.000 euro e 2.500 euro di multa per aver ritardato di cinque minuti l'inizio della gara.