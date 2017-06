Inter, 10,5 milioni dal Sunderland per Alvarez: il Tas ti dà ragione

Meglio tardi che mai: giustizia è fatta per l'Inter. Il Tas di Losanna, infatti, si è espresso in favore del club nerazzurro in relazione alla cessione di Alvarez al Sunderland di tre anni fa e ora gli inglesi dovranno pagare 10,5 milioni di euro in quattro tranche.



Il contenzioso risale in realtà al 2015. Il Sunderland, nell'estate del 2014, acquistò in prestito Alvarez dalla società nerazzurra con obbligo di riscatto fissato a 10,5 milioni di euro in caso di salvezza. A salvezza ottenuta, però, il Sunderland non aveva versato la cifra fissata per il riscatto ma, dopo ricorsi e sentenze, l'Inter ora avrà la somma concordata nel 2014 e comunque già inserita a bilancio lo scorso anno.