Inter, 1-1 in amichevole contro lo Sheffield: cresce l'intesa Icardi-Martinez

Dopo il 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo a Pisa, altro pareggio per l'Inter nell'amichevole contro lo Sheffield United (squadra di seconda divisione inglese). I nerazzurri, in svantaggio al 28' (gol di McGoldrick), agguantano i rivali grazie a Mauro Icardi, che deposita in rete da due passi al termine di una bella azione orchestrata da Lautaro Martinez e Candreva.



Il Biscione è inzialmente sceso in campo con il 4-4-2 ma al 7' ha perso Dalbert per infortunio alla spalla (il laterale è uscito in barella, quinto infortunio dopo i problemi muscolari di Nainggolan, Borja Valero, Politano e Karamoh) e così Spalletti ha provato il 3-5-2.



In generale il match ha regalato poche emozioni (nella ripresa i nerazzurri hanno tirato un po' il fiato) ma Icardi e Lautaro Martinez hanno fatto felice Spalletti dimostrando di poter coesistere benissimo, con l'ex Racing molto abile a muoversi vicino al numero 9.