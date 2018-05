Inglese: "Chievo non è solo un quartiere: è casa"

Saluto commovente di Roberto Inglese al Chievo. Anzi, Bobby English, come lo hanno soprannominato e come lui stesso si è firmato nella lunga lettera dedicata a quella che ormai è la sua ex squadra. Dopo tre stagioni, infatti, il centravanti lascerà i gialloblù, destinazione Napoli, il suo prossimo club che lo ha acquistato già l'estate scorsa. Ecco il suo post su Instagram.