Infortuni, Volpi: "Sarri ha ragione, si gioca troppo. Servono 5 sostituzioni"

Dopo la rottura del crociato di Ghoulam è tornato forte il dibattito sui troppi infortuni nel mondo del calcio, questa la posizione di Piero Volpi: "Ormai ogni squadra si aspetta un problema di questa portata a stagione - le parole del responsabile dell'area medica dell'Inter a Radio 24 -, da anni si discute su come ridurre questa incidenza: si sono studiati i terreni di gioco, le scarpe, le metodologie di allenamento...".



Eppure, secondo Volpi, il problema sarebbe un altro: "Studi più recenti individuano fisicità dei giocatori e rapporto gare-allenamenti come fattori più importanti. Oggi si gioca molto e ci si allena meno, Sarri ha detto una verità: hai tempi molto stretti per recuperare e basta poco per rompersi un crociato. Quando fai meno di tre allenamenti per partita, vai a rischio".



Volpi ha già proposto all'Uefa una possibile soluzione: "Serve aumentare le sostituzioni: dobbiamo far sì che il minutaggio totale possa essere spalmato su più giocatori, fare turnover vero. Io ho proposto cinque cambi con due nell'intervallo in modo da evitare perdite di tempo durante la partita.