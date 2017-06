Ciro Immobile ci ha preso gusto. L'attaccante della Lazio ha pubblicato un nuovo video su Instagram nel quale balla insieme alla moglie Jessica sulle note di "What u mean" del rapper americano Dae Dae. La coppia si era già scatenata in precedenza con "What do you mean" di Justin Bieber. Quale canzone verrà scelta la prossima volta?

