Immobile a Premium Monday: "Il Napoli è capace di tutto, sono ottimista"

16 gol in campionato e 18 in stagione, superato Klose e con Rocchi (19 gol) nel mirino, Ciro Immobile può diventare l'attaccante più prolifico dell'era Lotito in una sola stagione e si gode il suo momento d'oro. Ospite dello studio di YouPremium, l'attaccante della Lazio ha parlato anche della sfida del San Paolo tra Napoli e Real Madrid: "Io sono ottimista - ha dichiarato il centravanti napoletano - il Napoli è capace di tutto e ha le qualità per segnare due gol. Spero che l'uomo decisivo sia Lorenzo Insigne".

Poi qualche battuta sul suo amico, compagno di Nazionale e rivale per la classifica marcatori Andrea Belotti: "Ieri avevo un po' di pressione dopo la sua tripletta, volevo fare bene. Nazionale? Io e Andrea ci siamo trovati benissimo dal primo giorno, mister Ventura ci conosce bene quindi andiamo a nozze io e Gallo. La clausola? Non vorrei contraddire Cairo...".

"L'esperienze al Borussia e al Siviglia? Secondo me in Germania non è andata tanto male - continua Immobile - venivo dal titolo di capocannoniere e andavo a sostituire Lewandoeski, non era facilissimo, ma il problema è stato che la squadra faticava a creare gioco e io non sono un attaccante che ne scarta dieci e va in porta. Quest'anno invece ho trovato l'ambiente giusto, ma prima di tutto ho trovato me stesso, a 27 anni un calciatore è all'apice e io volevo dare tutto".

"Anche Felipe Anderson deve maturare? Io lo dico sempre a Felipe che deve crescere di testa, ma lui è ancora giovane, le cose stanno andando bene e questo lo aiuta. A livello di qualità è uno dei giocatori più forti che abbiamo". "Con Inzaghi il rapporto è ottimo - prosegue Immobile - è un allenatore giovane e preparitissimo, noi siamo una squadra giovane e vogliamo crescere insieme".

Poi qualche domanda da casa: "Il giocatore con cui mi trovo meglio? Milinkovic-Savic, è un giocatore che mi piace tantissimo, è pronto per una grandissima squadra. E' giovane e ha qualità tecniche e fisiche quasi uniche, sua mamma giocava a basket e gli ha insegnato tutti i movimenti per stare in equilibrio. Io al Napoli in futuro? Quest'estate siamo stati un po' vicini, però poi abbiamo fatto altre scelte e va bene così, sono comunque azzurro". "Discorso scudetto chiuso? Credo di sì. E la semifinale di Coppa Italia? Assolutamente no, la Roma è una grande squadra e può metterci in difficoltà, ma se giochiamo con la stessa mentalità dell'andata sarà dura per loro".