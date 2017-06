Ilary Blasi, tapiro d'oro: "Totti a casa? Sarà pesante..."

Per il numero 10 c'è tempo, nel frattempo a casa Totti arriverà il nono Tapiro d'oro. L'ultimo non è andato al capitano, ma alla moglie Ilary Blasi, in sua rappresentanza. Il motivo della consegna effettuata da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, del resto è legato proprio al possibile ritiro o comunque all'imminente ultima partita di Francesco da giocatore della Roma. "Come sarà Totti a casa? Sarà pesante" - dice Ilary -. Come farò? Non lo so, lo scopriremo vivendo". In qualche modo lady Totti non smentisce il ritiro del capitano giallorosso che dovrebbe diventare dirigente nella prossima stagione. A meno che non decida di andare all'estero.



Ilary ha scherzato anche sui nove tapiri d'oro: "Magari gli farò dare una spolverata. Ce li ha lì da un po’ di anni…! Comunque siete stati molto carini e vi ringrazio per l’aiuto, vi chiamerò per farvi avere notizie".