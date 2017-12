Ilary Blasi: "Spalletti piccolo uomo? Non mi pento di averlo detto"

"Non mi pento di aver definito Spalletti 'piccolo uomo'. Per fortuna sono sempre lucida quando parlo, e consapevole di quello che dico. Prima penso… Magari una gaffe capita anche ai politici. Ecco, capita a loro, non a me". In un'intervista al Fatto Quotidiano Ilary Blasi torna sulle parole pronunciate nel settembre del 2016 in difesa del marito Francesco Totti, ai tempi ai ferri corti con l'ex allenatore della Roma.



La conduttrice ha raccontato quindi come ha vissuto l'ex capitano giallorosso la serata precedente all'ultima partita contro il Genoa: "Era impossibile restare in casa, lui nevrastenico, tra il cupo e il molto cupo, così siamo usciti in motorino, caschi ben allacciati, e abbiamo raggiunto gli amici per bere un caffé insieme".



Qualcuno aveva accusato la Blasi di essere stata un po' fredda nel giorno dell'addio al calcio di Totti (28 maggio): "Ero concentrata. Sapevo quanto gli sarebbe costato, forse ne ero cosciente più di lui; e poi conosco la sua emotività, non fragilità, ma la capacità e il coraggio di esprimere le proprie emozioni; così il mio ruolo era quello di stare lì per sostenerlo".