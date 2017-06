Ilary Blasi: "Anche Totti è rimasto scioccato dalle mie parole su Spalletti"

Le sue 'invettive' contro Spalletti (definito "piccolo uomo") avevano aperto un vero e proprio caso alla Roma. Ora Ilary Blasi torna sull'argomento in un'intervista al settimanale Oggi: "Come tutti voi, anche Francesco non si aspettava queste mie parole. È rimasto un po' scioccato. Ma mio marito si fida di me".



La moglie del capitano giallorosso parla anche delle voci che riguardano il suo matrimonio: "Chi fa spettacolo deve mettere in conto il gossip. Si spettegola dicendo che Francesco ha tante amanti e io pure? Pazienza. Io non ho mai dubitato di mio marito e nemmeno lui di me. Questo mi basta. Siamo sereni, anche se siamo una coppia che non si fa tante smancerie”.