Il Tempo chiarisce: "Ecco perché Lotito ha parlato di sceneggiata"

"Il rabbino sta a New York, er vice-rabbino ci sarà? Non valgono un ca... questi. Hai capito come stamo? E famo 'sta sceneggiata...". Claudio Lotito nella giornata di ieri è finito nella bufera per questa frase che avrebbe pronunciato sul volo Milano-Roma prima di recarsi alla Sinagoga dopo il caso degli adesivi antisemiti in Curva Sud. Il presidente della Lazio ha smentito la ricostruzione del Messaggero e dal canto suo il quotidiano romano ha pubblicato l'audio con le parole incriminate.



Un altro quotidiano capitolino, Il Tempo, oggi fa chiarezza. Lotito era infatti al telefono con Vittorio Pavoncello, riferimento per lo sport della Comunità Ebraica e numero 1 del Maccabi Roma. Non è stato questo l'unico contatto tra i due: sarebbe stato Pavoncello a suggerirgli di recarsi alla Sinagoga con una delegazione di calciatori portando un mazzo di fiori, e di contattare i vertici della Comunità per organizzare un confronto.



Ma con il passare delle ore, nonostante un giro frenetico di telefonate, è sfumata definitivamente la possibilità di incontrare rappresentanti della CER e così la guida biancoceleste si sarebbe lamentata con Pavoncello. Da qui l'uso del termine della sceneggiata: senza alcun membro della Comunità, la presenza alla Sinagoga sarebbe servita a ben poco rispetto a quanto già fatto in passato per lanciare un segnale ai supporter più estremisti della Lazio. Del resto Lotito, che ieri ha parlato ancora con Pavoncello, aveva anche pensato di annullare la visita ma la macchina organizzativa si era ormai messa in moto.