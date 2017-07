Il sogno della Spal è quello di Danilo, super tifoso da record

Credit foto: La Nuova Ferrara

Aveva soltanto 17 anni Danilo Gessi (che oggi ne ha quasi 80) quando nel 1955 si presentò per la prima volta ai cancelli della curva Ovest con il proprio tagliando da abbonato Spal. Oggi mostra orgoglioso quello acquistato per il campionato di Serie A 2017/18: la febbre biancazzurra che sta contagiando la città, è per lui una malattia di lunga data.

"Per troppe stagioni - ricorda alla "Nuova Ferrara" - mi sono mangiato il fegato ogni volta che andavo allo stadio, ma la passione per quei colori è sempre rimasta forte, per cui non ho mai fatto mancare il mio sostegno alla squadra. Ed ora la ruota gira nel verso giusto grazie ai Colombarini e a Mattioli".

I ricordi di una vita da tifoso, a parte quelli fulgidi di questi ultimi periodi, si perdono nel tempo: "Non ho mai dimenticato la scena in cui il nostro portiere Bertocchi (metà anni Cinquanta, ndr) inseguì per tutto il campo un calciatore del Padova che gli aveva fatto il gesto dell'ombrello: se non l'avessero bloccato, lo avrebbe massacrato di botte".

E ancora: "Ricordo Cervato, specialista nei rigori da fermo; il grande Picchi; il portiere Bugatti, poi ceduto al Napoli. E poi lo stesso Napoli che vinse 3-0 al Mazza con tre rigori dati dall'arbitro Concetto Lo Bello. Rigori nettissimi. E alla concessione del terzo, Lo Bello aprì le braccia sconsolato, come a dire che il fallo era troppo evidente per non essere punito".

Gli ritorna alla mente anche l'eleganza di Fabio Capello e tanto altro. Ed ora scalpita come un bambino per ritornare nuovamente al Mazza insieme al nipote 14enne Matteo, che per il secondo anno in fila ha rinnovato l'abbonamento. Sulla scia del nonno.