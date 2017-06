Il Sindaco Sala: "Stadio nuovo a Milano? La mia idea è di un San Siro per due"

Il Sindaco di Milano Beppe Sala rilancia la proposta di un San Siro (rinnovato) ancora condiviso da Inter e Milan. "Avere uno stadio di proprietà è un obiettivo importante per tutti i grandi club. Se ne è parlato in passato sia per l'Inter sia per il Milan. Al momento, però, credo che la via da percorrere sia quella di una struttura in condivisione, ma più vicina alle esigenze delle due squadre. La mia idea di San Siro per due è di un impianto fortemente caratterizzato per entrambe le società, con spazi esterni esclusivi uno per Inter e uno per Milan, ad esempio" sottolinea il primo cittadino a Milan News.



Al momento dunque la priorità va a San Siro anche se Sala non chiude del tutto all'ipotesi di un nuovo impianto: "La mia idea è di un ammodernamento di San Siro, per rendere lo stadio più vicino alle esigenze dei club e delle tifoserie e all'altezza degli impianti delle altre grandi squadre internazionali. Ma siamo certamente disponibili a verificare le diverse opzioni con i due team".



Intanto, proprio al Meazza, sabato con ogni probabilità andrà in scena il primo derby cinese: "L'internazionalità della nostra città si riflette anche nello sport. Invito tutti, però, a non vedere la proprietà cinese di Inter o Milan come una minaccia, ma come un'opportunità di crescita e di confronto. Ho avuto modo di conoscere di persona Mr Zhang di Suning: il suo progetto per l'Inter è sì ambizioso, ma anche fortemente concreto. E questo non può essere che uno stimolo. Per quanto riguarda il Milan spero al più presto di conoscere la nuova proprietà per capire quali saranno le strategie".



Sala infine si lascia andare a qualche considerazione 'tecnica': "Senza nulla togliere ad Handanovic che resta uno dei migliori portieri al mondo, considerata l’età e le potenzialità che sta dimostrando poterei via al Milan Donnarumma. Detto ciò e al di là dei sogni da tifoso mi auguro che Gigio diventi una bandiera del Milan come lo sono stati Baresi e Maldini. In questo momento non darei mai al Milan Gagliardini che in pochi mesi è diventato un giocatore fondamentale nel gioco dell’Inter".