Il Rostov si complimenta con Sarri per la Panchina d'oro

Maurizio Sarri ha estimatori anche in Russia. Il Rostov, come riferisce il sito ufficiale del Napoli, ha inviato a Castel Volturno una nota, firmata da Berdyev Kurban, con cui lo staff tecnico ha voluto "congratularsi con Sarri per essere stato votato come miglior allenatore della Serie A" ed esprimere il proprio "sincero apprezzamento per il lavoro svolto".



I tecnici russi inoltre si sono dichirati "poco sorpresi della scelta di voto compiuta dagli allenatori italiani". Del resto Berdyev Kurban è un grande estimatore di Sarri: l'allenatore turkmeno è stato più volte al Castellani per seguire gli allenamenti dell'Empoli quando i toscani erano guidati dall'attuale tecnico del Napoli.