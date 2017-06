Il regalo di Icardi: guarda la partita con un suo piccolo tifoso

Mauro Icardi ha forse segnato il suo gol più bello. Fuori dal campo. L'attaccante dell'Inter ha infatti portato allo stadio un suo piccolo tifoso di 7 anni seguendo insieme a lui dalla partita contro l'Empoli (la punta era squalificata). A rendere noto il gesto dell'aregntino è stata Wanda Nara, che ha fatto da messaggera.



La moglie del capitano nerazzurro ha infatti pubblicato su Twitter la lettera che aveva ricevuto dal papà del bambino: "Carissima Wanda, da buona mamma che sei, così attenta ai bambini ti chiedo un aiuto, so che riceverete migliaia di richieste. Facendo non pochi sacrifici ho comprato i biglietti con l'Empoli per poter realizzare il sogno di mio figlio di vedere il "suo" Maurito dal vivo. Purtroppo sappiamo che il destino ci è avverso, ma ti chiedo se fosse possibile realizzare il sogno di mio figlio in qualche modo...il sogno di un bimbo di 7 anni che vede in Mauro il suo unico EROE. Parla di Mauro 24h al giorno e non potergli permettere di vederlo dal vivo mi strazia il cuore. Ti chiedo aiuto. Grazie di cuore e scusa il disturbo. Un papà che crede nei sogni".



L'aiuto è arrivato. Per una volta il sogno non è rimasto tale ma è stato realizzato: la domenica appena trascorsa non verrà mai dimenticata dal piccolo supporter interista.