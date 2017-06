Il progetto del sindaco Sala: "Inter e Milan insieme nel nuovo San Siro". Zhang; "Vogliamo che diventi il teatro dei sogni per gli interisti"

Il sindaco di Milano Beppe Sala, eletto lo scorso giugno, lancia la sua proposta sul futuro dello stadio Meazza. "Noto che non c'è la volontà di fare un nuovo stadio, si è perso il momento. E l'Inter è fortemente determinata a rendere San Siro più in linea con le esigenze attuali. E allora lancio l'idea di un San Siro per due" spiega il primo cittadino in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.



Sala scende nei dettagli: "Lo stadio, nella mia idea, verrebbe sdoppiato con uno spazio esterno per l'Inter e uno per il Milan. Ci sono due aree utilizzabili: una quella adiacente al Trotto che oggi potrebbe essere finalmente sfruttata, anche se c'è da fare una trattativa privata con Snai e l'altra sul versante opposto, su terreni di proprietà comunale. Queste aree funzionerebbero come lounge, per la ristorazione, l'hospitality, lo store". Il sindaco si spinge fino a immaginare spogliatoi delle due squadre su lati diversi e due ingressi separati e aggiunge: "Il comune sarebbe disposto a cedere l'impianto di fronte a un'offerta seria oppure potremmo rinnovare la convenzione con le due soscietà a lungo termine. Siamo pronti a ridurre ulteriormente il canone piurchè si faccia un investimento per San Siro".



Bisogna però mettere d'accordo Inter e Milan, e se i nerazzurri hanno già espresso con Zhang Jindong la volontà di valorizzare e ristrutturare il Meazza, meno chiara è la situazione dei rossoneri, in procinto di passare nelle mani di una cordata di imprenditori cinesi: "Possiamo aspettare qualche mese, ma dopodichè l'amministrazione comunale avrebbe il dovere di agire e, di conseguenza, si metterebbe a discutere direttamente con l'Inter".



Questione San Siro ma anche Olimpiade del 2028: "Bisogna aspettare settembre 2017 per l'assegnazione dell'edizione del 2024: se fosse scelta Parigi non ci metteremmo neanche a parlarne, ma se vincesse Los Angeles e quindi una città non europea, allora il Coni potrebbe pensare di candidare Milano per il 2028. Anzi, dico che sarebbe molto giusto farlo, a patto che l'Olimpiade fosse l'occasione per investire sull'impaintistica sportiva della città".

TROCHETTI PROVERA: "SAN SIRO PER DUE PUO' ESSERE OPPORTUNITA'"

Lo stadio di San Siro "può diventare un'enorme opportunità per Milano, per il Milan e per l'Inter, se troveranno un accordo per svilupparlo in maniera ideale". Cosiì il numero uno di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, interpellato sulla proposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di creare un "San Siro per due", suddiviso tra le due squadre milanesi, evitando la costruzione di un nuovo impianto. "Penso che lo stadio di San Siro sia il più bello del mondo, ma questo perchè ci vado da piu' di 60 anni", ha aggiunto Tronchetti, a margine della presentazione di un'iniziativa tra l'azienda e l'Universita' Bicocca di Milano.

parola a thohir e zhang

A proposito di San Siro, ha parlato anche Erick Thohir: "Per l'Inter il progetto di un nuovo San Siro è importantissimo: è da quasi 3 anni che sono alla presidenza di questo club e sono sempre stato animato dalla convinzione che rinnovare San Siro, la nostra casa, costituisca un passo decisivo nel percorso del club di tornare grande e tra i 10 più importanti al mondo. L'interesse nerazzurro per San Siro può inoltre oggi godere dell'importante e determinante supporto di Suning ed è stato tra l'altro da poco ribadito in un incontro con il Sindaco Giuseppe Sala nel corso dell'ultima visita di Chairman Jindong Zhang e di suo figlio Steven a Milano: l'Inter vuole rimanere a San Siro e investirci seriamente".



Oltre al presidente nerazzurro, è intervenuto sull'argomento anche Steven Zhang: "Vogliamo che per i tifosi dell'Inter­ San Siro diventi ancor di più lo stadio dei sogni. Poter disporre di un impianto moderno e dotato dei migliori servizi per i tifosi è un elemento chiave per il club, per accogliere i nostri fan e favorire anche, in questo modo, i risultati sportivi. Per noi l'Inter è un investimento a lungo termine in cui crediamo molto e San Siro costituisce un importante pilastro all'interno del nostro progetto di riportare la squadra al top del mondo".