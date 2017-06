Il presidente del Santos: "Il ritorno di Gabigol? A Milano fa freddo..."

Il presidente del Santos Modesto Roma ha rilasciato alcune considerazioni su Gabigol e la sua attuale permanenza all'Inter. Ai microfoni di Bradesco Esportes FM, una radio brasiliana, ha aperto ad un possibile ritorno del centravanti in Brasile. “E’ un sogno e a volte i sogni si realizzano. Ma Gabigol è dell’Inter, se poi ce lo volessero prestare, io sarei contento. Non ho parlato con lui, dobbiamo lasciare che si ambienti e tutti tifiamo perché abbia successo all’Inter. Fa freddo lì e lui non ama molto il freddo. Speriamo che l’inverno non sia particolarmente rigido”.



Gabigol ha lasciato il club brasiliano a fine agosto, sbarcando in Europa con molte ambizioni e il ruolo di predestinato. Un ruolo che però non è stato confermato sul campo, anche perchè sul terreno di gioco il giovane classe '96 è sceso solo per sedici minuti. Una tendenza negativa che potrebbe però invertirsi sotto la nuova gestione Pioli. Il tecnico parmigiano ha speso più volte elogi in suo favore. "Tutti avranno un'occasione lavorando bene. Gabriel, come tutti gli altri, lo sta facendo".



Un ritorno in patria è, purtroppo per il Santos, ancora distante. Più probabile un prestito a gennaio in una squadra europea qualora il centravanti brasiliano non dovesse trovare spazio neanche a dicembre. Sempre che, come spera Modesto Roma, l'inverno non risulti troppo rigido per Gabigol.