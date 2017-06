Il pazzo aprile della Serie A: Crotone da scudetto, Inter in B

Le tradizionali gite del primo maggio rovinate da un inaspettato e forte maltempo in tutta Italia. Sembra proprio la degna conclusione di un mese di aprile che, almeno per quanto riguarda la Serie A, è stato molto più "pazzerello" di quanto lo sia proverbialemente quello di marzo. Un mese in cui le gerarchie del nostro calcio si sono completamente ribaltate, con il Crotone quasi condannato alla B che viaggia alla stessa velocità di Napoli e Juventus e la lanciatissima Inter di Pioli, reduce dalle 7 sberle rifilate all'Atalanta, triste fanalino di coda risultato di quattro sconfitte in cinque match.

Ecco la classifica dei punti conquistati nelle ultime 5 giornate (dal 1° aprile 2017):

11 Crotone, Juventus e Napoli

10 Lazio e Roma

9 Atalanta, Cagliari e Torino

8 Sassuolo

7 Empoli, Fiorentina ed Udinese

6 Milan

5 Sampdoria

4 Bologna e Palermo

3 Chievo Verona

2 Pescara

1 Genoa e Inter