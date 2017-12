Il papà di Nuytinck ferma il lavoro per vedere il figlio a San Siro

Vedere il proprio figlio giocare a San Siro non è una cosa che capita tutti i giorni. Deve aver pensato questo il papà di Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese. André è un professore di diritto civile dell'Università di Nimega, in Olanda, e entro la giornata di oggi doveva concludere la correzione di 532 pagine di lavori: nonostante i tempi stretti sabato si è concesso una pausa per recarsi alla Scala del Calcio.



"Incredibile! Mio figlio Bram ha appena vinto con la maglia dell'Udinese in trasferta sul campo dell'Inter, che non aveva mai perso in Serie A! Che meravigliosa interruzione" ha poi scritto su Linkedin.