"Quando la follia e l’amicizia non hanno limiti. Ti voglio bene amico, fino alla morte". Josè Mauri ha commentato così su Instagram il gesto di Leo Lucio Corazza, che ha deciso, in segno di amicizia, di tatuarsi il nome del centrocampista in prestito all'Empoli e di proprietà del Milan. Un gesto senza dubbio speciale.

Cuando la amistad y la locura no tienen límites @leo_lucio_corazza te quiero amigo, a muerte con vos ! Una foto pubblicata da Jose Mauri (@josemauri5) in data: 18 Dic 2016 alle ore 12:23 PST