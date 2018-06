Il New York Times: "Milan fuori dall'Europa League"

La mazzata sarebbe di quelle tremende, anche se ormai sono in tanti a pensare che sia inevitabile. Il Milan fuori dall'Europa League dopo aver conquistato la qualificazione sul campo è un'eventualità sempre più probabile: a dirlo è anche il New York Times, l'autorevolissimo quotidiano statunitense, secondo il quale gli analisti finanziari della Uefa avrebbero raccomandato l'esclusione dei rossoneri dalle coppe.



"Questo - si legge - sarebbe un altro duro colpo per un club che qualche tempo fa era considerato al top e un ulteriore colpo per la crisi che sta vivendo il calcio italiano". Il New York Times fa poi un riepilogo della situazione spiegando che alla base della decisione della Uefa ci sarebbero sia la scarsa solidità finanziaria di Yonghong Li che l'incertezza del piano di rientro col fondo Elliott.