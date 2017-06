Il New York Times celebra Totti: "The Core of Roma"

Alla viglia della sfida contro la Juventus il New York Times ha deciso di dedicare un lungo articolo a Francesco Totti intitolato "A Roman to the core, and the core of Roma" (romano fino il midollo e cuore di Roma) giocando sulla parola "core", che ha un significato molto simile sia in lingue inglese sia nel dialetto romano. "L'eterno capitano della Roma non è solo stampato sui muri della città ma è inciso nel suo tessuto, arde nella sua anima. Totti non appartiene solo alla Roma ma a Roma", scrive Rory Smith, capo corrispondente per lo sport in Europa del Times.



In occasione della visita a Trigoria, avvenuta circa due settimana fa, Totti ha rilasciato anche alcune dichiarazioni al celebre quotidiano statunitense: "Sono fortunato a ad aver vestito una sola maglia in carriera, è fondamentale per me. È qualcosa che ho sempre voluto, essere uno di quei giocatori che indossano gli stessi colori, un tifoso e un giocatore della stessa squadra. Il mio è un amore per il calcio ma anche per la Roma. Ho sposato entrambe le cose. Il calcio è una passione, più di un gioco. Ma più di tutto c’è l’amore per la Roma. Non conta nient’altro. Ho 40 anni, lo so, numericamente me li sento, ma fisicamente no. E continuerò a giocare finché mi divertirò".



Totti esprime anche il suo parere sulle differenze con il calcio del passato: "Prima era più tattico, e ora è più fisico, lo preferivo prima quando c'erano più tecnica e calma. Per me, questo è il calcio. Il calcio è tecnica e mente. Tutto è nella testa. Bisogna capire dove è la palla e dove si vuole andare". Sul suo stile di gioco: "Mi piace quando penso a quello che devo fare, a come cambiare posizione. Quando ragiono, è difficile commettere errori". In chiusura, si parla del futuro: "Ritiro? Non ci sto pensando, non so cosa farò. Ma so che sarà un'altra vita, un altro mondo. Mi piacerebbe che nel settore giovanile ci fosse qualcuno pronto a fare quello che ho fatto io o che sta facendo De Rossi, ma nel calcio moderno, purtroppo, è difficile".