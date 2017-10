Il Napoli su Twitter: "A favore del Var, la qualità del calcio aumenta"

Dopo la vittoria sul Sassuolo, Aurelio de Laurentiis non ha comunque apprezzato troppo l'accostamento della parola scudetto al Napoli: "Quanto siete banali, pensate solo a quello - le parole del presidente azzurro ai cronisti -. Non esiste solo lo scudetto, c'è anche la soddisfazione di sentire che in tanti dicono che abbiamo il gioco migliore d'Europa. Difendiamo il primo posto per noi e per il sud Italia, questo conta più di un campionato".



AdL si è spinto oltre: "Il Sud ha sempre dato fastidio al Nord, ora che hanno messo il Var chissà cosa si inventeranno ancora...". Il giorno dopo, il Napoli su Twitter ha precisato le dichiarazioni del presidente: "Pensiamo sempre che l'introduzione del Var aiuti l'arbitro in modo importante ma non solo. Chi, come il Napoli, applica il fuorigioco in modo intenso si sente più tutelato con questa tecnologia. D'altronde De Laurentiis sono 10 anni che parla di moviola in campo".