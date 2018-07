Il Napoli saluta Sarri: "Ha valorizzato i nostri top player"

L'aveva già salutato Aurelio De Laurentiis, comunicando di fatto un divorzio scontato: ora anche il Napoli, come società, dedica un ultimo post a Maurizio Sarri, l'allenatore che va via dopo tre anni senza trofei, ma lasciando uno splendido ricordo per le battaglie con la Juve e soprattutto il gioco della squadra ammirato ovunque. Ecco il doppio post del Napoli.

Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo (continua) — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 luglio 2018